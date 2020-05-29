Газзаев поддержал планы УЕФА по завершению Лиги Чемпионов
Бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в эфире НСН заявил, что окончательное решение будет приниматься с учетом эпидемиологической обстановки в европейских странах.
УЕФА разрабатывает план завершения Лиги чемпионов. Матчи должны состояться в августе, сообщают европейские СМИ. Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх". Решающие матчи будут перенесены из Стамбула в Германию.
Депутат Государственной думы, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в эфире НСН рассказал, что все будет зависеть от степени распространения коронавируса в различных странах.
«Учитывая пандемию, руководство Европейского футбольного союза ищет формы для того, чтобы закончить чемпионат и начать новый. Конечно, сейчас различные форматы обсуждаются, но их надо согласовать со всеми странами. Везде разная ситуация с коронавирусом. Проводить турнир как? Со зрителями, без зрителей? Это очень важно. Сейчас национальные чемпионаты проводятся при пустых трибунах. Все эти вопросы необходимо тщательно проработать. В любом случае, работа ведется, и это позитивный момент», - отметил он.
Уточняется, что в случае принятия решения УЕФА, стадия 1/8 финала Лиги чемпионов будет завершена 7 и 8 августа. Четвертьфиналы состоятся 13 и 14 августа. Завершить турнир планируют до сентября.
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