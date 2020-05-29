Газзаев поддержал планы УЕФА по завершению Лиги Чемпионов

УЕФА разрабатывает план завершения Лиги чемпионов. Матчи должны состояться в августе, сообщают европейские СМИ. Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх". Решающие матчи будут перенесены из Стамбула в Германию.

Депутат Государственной думы, бывший тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев в эфире НСН рассказал, что все будет зависеть от степени распространения коронавируса в различных странах.