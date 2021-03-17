Газзаев поддержал позицию Карасева по Black Lives Matter
Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы в эфире НСН заявил, что сам бы не стал вставать на колено, чтобы показать приверженность соблюдению прав афроамериканцев.
Российская арбитр Сергей Карасев и его бригада отказались поддержать акцию Black Lives Matter. Они не встали на одно колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). Перед началом матча, который прошел на стадионе «Имени Ференца Пушкаша» в Будапеште, футболисты обеих команд перед стартовым свистком встали на одно колено, таким образом поддержав движение Black Lives Matter.
В бригаде Карасева также были ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему видеопомощи рефери (VAR) в этой встрече отвечали помощники Карасева - Виталий Мешков и Сергей Иванов.
Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН поддержал позицию Карасева.
«Он правильно сделал, что так поступил. Почему он должен был вставать на колени? По какой причине? Правильно поступил, что не встал на колени. Он профессионально выполняет свою работу, вот и все. Я бы поступил так же», - подчеркнул Газзаев.
Движение Black Lives Matter набрало популярность после смерти 25 мая прошлого года в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло и не реагировал на крики мужчины. После этого Флойд умер в больнице, а в США начались массовые беспорядки.
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