Газзаев поддержал позицию Карасева по Black Lives Matter

Российская арбитр Сергей Карасев и его бригада отказались поддержать акцию Black Lives Matter. Они не встали на одно колено перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0). Перед началом матча, который прошел на стадионе «Имени Ференца Пушкаша» в Будапеште, футболисты обеих команд перед стартовым свистком встали на одно колено, таким образом поддержав движение Black Lives Matter.

В бригаде Карасева также были ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. За систему видеопомощи рефери (VAR) в этой встрече отвечали помощники Карасева - Виталий Мешков и Сергей Иванов.

Бывший главный тренер ЦСКА и депутат Госдумы Валерий Газзаев в эфире НСН поддержал позицию Карасева.