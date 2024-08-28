Гарри Кейн получил «Золотую бутсу»
Форварду мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну вручен приз «Золотая бутса», как лучшему бомбардиру среди всех европейских футбольных национальных чемпионатов по итогам прошлого сезона, сообщает «Чемпионат». сom.
В рамках немецкой Бундеслиги английский нападающий «Баварии» забил 36 мячей. Во всех турнирах в сезоне-2023/2024 Кейн записал на свой счет 44 гола и сделал 12 результативных передач. В составе сборной Англии Гарри Кейн выиграл серебряные медали чемпионата Европы — 2024.
Ранее Винисиус Жуниор стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2023/2024, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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