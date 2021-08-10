Гандболистка Вяхирева объяснила решение приостановить карьеру

Российская гандболистка Анна Вяхирева, ставшая в составе национальной сборной серебряным призёром Олимпийских игр в Токио, в эфире телеканала «Россия-24" заявила, что ей нужно взять паузу и «привести в порядок ментальное здоровье».

По её словам, в первую очередь она всегда думает о результате, а не о своём состоянии, и поэтому, в какой-то момент потеряла грань.

«Прошлый сезон сложился настолько тяжело и с такими большими перерывами, потому что в тот момент я уже думала об этом и, возможно, мой организм так защищался. Поэтому сейчас я хочу сделать все правильно, помочь себе, подумать о себе хоть немножко», - отметила спортсменка.

Вяхирева также добавила, что «хочет побыть женщиной» и не исключила, что в будущем может стать матерью.

В финале Олимпийских игр в Токио-2020 сборная России проиграла сборной Франции и завоевала серебряные медали, сообщает RT. Вяхирева признана самым ценным игроком женского гандбольного турнира.