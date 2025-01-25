Гандболист «Пермских медведей» Кожевников погиб на СВО
25 января 202509:50
Вратарь гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«Илья погиб на СВО... Отдавая долг Родине и защищая всех нас», — отметили в клубе.
В пресс-службе назвали Кожевникова светлым, добрым, трудолюбивым человеком и отличным вратарем своей команды.
Спортсмену было 28 лет, он играл за дубль «Пермских медведей», выступал в Первой и Высшей лигах.
Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru