Гандболист «Пермских медведей» Кожевников погиб на СВО

Вратарь гандбольного клуба «Пермские медведи» Илья Кожевников погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«Илья погиб на СВО... Отдавая долг Родине и защищая всех нас», — отметили в клубе.

В пресс-службе назвали Кожевникова светлым, добрым, трудолюбивым человеком и отличным вратарем своей команды.

Спортсмену было 28 лет, он играл за дубль «Пермских медведей», выступал в Первой и Высшей лигах.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб бывший игрок сборной России по футболу Алексей Бугаев.

