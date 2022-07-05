Галтье сменил Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») объявил о прекращении сотрудничества с Маурисио Почеттино, сообщает пресс-служба команды.

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В сообщении говорится, что на посту главного тренера аргентинского специалиста сменил Кристоф Галтье, контракт с которым рассчитан на два сезона.

Генеральный директор «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Галтье был успешен во всех клубах с которыми работал - и как игрок, и как тренер.

«Мы гордимся тем, что у нас есть французский тренер, и с нетерпением ждём начала следующей главы развития клуба с Кристофом», - подчеркнул он.

Ранее испанский футбольный клуб «Валенсия» объявил о подписании двухлетнего контракта с итальянским тренером Дженнаро Гаттузо, сообщает РИА ФАН.

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