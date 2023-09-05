Гаджиев назвал несправедливым решение МОК оставить Исинбаеву в комиссии
Российский тренер, член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) и президент ФК «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) оставить Елену Исинбаеву в комиссии спортсменов является несправедливым, сообщает Газета.Ru.
По его мнению, на фоне недавних резонансных высказываний двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом не следовало доверять «говорить от имени российских спортсменов на международном уровне».
«Возможно, её статус сохранен потому, что замена в этой ситуации может быть невозможной. А так, конечно, это несправедливо», — добавил Гаджиев.
Ранее Исинбаева обосновалась на Тенерифе и ответила на «фейки» фразой, что является «человеком мира», параллельно открестившись от связей с Минобороны РФ.
В МОК заявили, что она сможет продолжить работу в организации, так как она не поддерживала военную операцию на Украине и у нее не было контрактов с ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Немоляева осудила украинского актера Талашко за слова о Донбассе
- Гаджиев назвал несправедливым решение МОК оставить Исинбаеву в комиссии
- Постпред РФ при ООН обвинил Запад в давлении санкциями на неугодных
- В Румынии подтвердили военную поддержку Киева
- Цена на нефть Brent превысила 91 доллар
- Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян
- СМИ: Блинкен в среду прилетит в Киев
- Gunvor предрёк падение цен на нефть до $71-72 за баррель
- В России признали нежелательной International Transport Workers Federation
- Беспилотник сбили из стрелкового оружия в Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru