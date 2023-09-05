Гаджиев назвал несправедливым решение МОК оставить Исинбаеву в комиссии

По его мнению, на фоне недавних резонансных высказываний двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом не следовало доверять «говорить от имени российских спортсменов на международном уровне».

«Возможно, её статус сохранен потому, что замена в этой ситуации может быть невозможной. А так, конечно, это несправедливо», — добавил Гаджиев.

Ранее Исинбаева обосновалась на Тенерифе и ответила на «фейки» фразой, что является «человеком мира», параллельно открестившись от связей с Минобороны РФ.

В МОК заявили, что она сможет продолжить работу в организации, так как она не поддерживала военную операцию на Украине и у нее не было контрактов с ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

