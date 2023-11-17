Английский ФК «Эвертон» лишился 10 очков за нарушение финансового фейр-плей

Независимой комиссией было установлено, что за период, заканчивающийся сезоном-2021/2022, «ириски» потратили 124,5 млн фунтов стерлингов, тогда как допустимый порог составлял только 105 млн фунтов.

«Независимая комиссия лишила клуб 10 очков за нарушение Правил прибыльности и устойчивого развития английской Премьер-лиги», - указали в АПЛ.

В результате у «Эвертона» осталось только четыре очка и с 14-го места команда опустилась в зону вылета.

Ранее в Италии ряд футболистов национальной сборной уличили в незаконных ставках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

