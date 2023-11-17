Английский ФК «Эвертон» лишился 10 очков за нарушение финансового фейр-плей
Руководство Английской Премьер-лиги (АПЛ) лишила ФК «Эвертон» 10 очков за нарушение правил финансового фейр-плей.
Независимой комиссией было установлено, что за период, заканчивающийся сезоном-2021/2022, «ириски» потратили 124,5 млн фунтов стерлингов, тогда как допустимый порог составлял только 105 млн фунтов.
«Независимая комиссия лишила клуб 10 очков за нарушение Правил прибыльности и устойчивого развития английской Премьер-лиги», - указали в АПЛ.
В результате у «Эвертона» осталось только четыре очка и с 14-го места команда опустилась в зону вылета.
Ранее в Италии ряд футболистов национальной сборной уличили в незаконных ставках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru