Футбольный матч между «Зенитом» и «Уфой» перенесли на 7 марта

Игру 20-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Уфой» перенесен с 6 на 7 марта, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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В сообщении говорится, что матч между питерцами и уфимцами перенесли в связи с проведением в Северной столице массовых мероприятий. Отмечается, что начало игры не изменилось - 16:30 мск.

Ранее украинский футболист Ярослав Ракицкий принял решение расторгнуть контракт с петербургским «Зенитом», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат России По ФутболуУфаФК "Зенит"
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