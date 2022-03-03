Футбольный матч между «Зенитом» и «Уфой» перенесли на 7 марта
Игру 20-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Уфой» перенесен с 6 на 7 марта, сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
В сообщении говорится, что матч между питерцами и уфимцами перенесли в связи с проведением в Северной столице массовых мероприятий. Отмечается, что начало игры не изменилось - 16:30 мск.
Ранее украинский футболист Ярослав Ракицкий принял решение расторгнуть контракт с петербургским «Зенитом», сообщает RT.
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