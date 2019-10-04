Футбольный клуб «Краснодар» проиграл испанскому «Хетафе»
4 октября 201900:54
«Краснодар» проиграл со счетом 1:2 в матче с «Хетафе» во втором туре группового этапа Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.
Это второе поражение «Краснодара» в группе. Ранее команда провела матч со швейцарским «Базелем», завершившийся со счетом 0:5 в пользу «Базеля».
В следующем туре «Краснодару» предстоит встретиться с «Трабзонспором», а «Хетафе» с «Базелем». Оба матча пройдут 24 октября.
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