Футбольный клуб «Краснодар» проиграл испанскому «Хетафе»

4 октября 201900:54

«Краснодар» проиграл со счетом 1:2 в матче с «Хетафе» во втором туре группового этапа Лиги Европы УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.

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Это второе поражение «Краснодара» в группе. Ранее команда провела матч со швейцарским «Базелем», завершившийся со счетом 0:5 в пользу «Базеля».

В следующем туре «Краснодару» предстоит встретиться с «Трабзонспором», а «Хетафе» с «Базелем». Оба матча пройдут 24 октября.


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