Россия поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА, сообщает «Интерфакс». Сейчас отечественная сборная занимает 42-е место, ранее она находилась на четыре строки ниже.

Как отмечает RT, первенство в рейтинге остаётся за командой Бельгии. На второй позиции расположилась Франция, опустив на одну строчку Бразилию. Четвёртое место сохранила за собой Англия, а пятое заняла Португалия. Непосредственно перед Россией, на 41 месте, находится Исландия, позади - Коста-Рика. Сборная Украины осталась на 25 позиции, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, в июле сборная России по футболу опустилась с 43-го на 46-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд тогда оценил в эфире НСН шансы отечественной сборной на более высокие позиции в рейтинге.

