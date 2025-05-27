Футбольные мастер-классы от звезд Медиалиги пройдут в Москве 1 июня

Звезды футбольной Медиалиги в Москве дадут мастер-классы в Международный день защиты детей и Всероссийский день футбола 1 июня. Занятия для юных талантов пройдут на спортивных площадках мегаполиса. Мероприятия анонсировал городской департамент спорта.

В спортивной акции примут участие легендарные профессиональные игроки. Они раскроют секреты мастерства в непосредственном общении с ребятами. Помимо тренировок заявлены автограф-сессии и фотографирование со звёздными наставниками.

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Для всех юных участников организаторы подготовили сувениры и памятные призы. Мастер-классы можно посетить на площадках, расположенных, в частности, на улицах: Молостовых, Бобруйская, Исаковского, Дмитровское шоссе, по другим адресам. Всего будет задействовано 14 локаций проекта «Мой спортивный район».

Необходима предварительная регистрация на сайте Мосгорспорта.

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ФОТО: пресс-служба столичного департамента спорта
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