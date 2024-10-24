Футбольные сборные России и Сирии проведут товарищеский матч 19 ноября

Сборные России и Сирии по футболу проведут товарищеский матч 19 ноября, стороны подписали соответствующий договор. Об этом сообщили в пресс-службе сирийской Федерации футбола.

«Соглашение между Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Сирии на проведение товарищеского матча... подписано», — указали в организации.

В федерации подчеркнули, что встреча футбольных сборных двух стран состоится в Волгограде.

Ранее директор по спортивному развитию министерства по делам молодежи, спорта, искусств Замбии Рафаэл Муленга сообщил, что ведутся переговоры о проведении товарищеского матча между сборными Замбии и России по футболу, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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