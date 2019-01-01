Футболисты выступили за расширение РПЛ

Футбольные клубы, входящие в российскую премьер-лигу, выступили за её расширение до 18 команд, сообщает RT.

Напомним, сейчас в лигу входят 16 клубов, 15 из них проголосовали за расширение.

С предложением расширить РПЛ выступил президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома Российского футбольного союза в мае.

