Спорт
С предложением расширить РПЛ выступил президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома Российского футбольного союза в мае.
Футболисты выступили за расширение РПЛ
6 июня13:58
Футбольные клубы, входящие в российскую премьер-лигу, выступили за её расширение до 18 команд, сообщает RT.
Напомним, сейчас в лигу входят 16 клубов, 15 из них проголосовали за расширение.
С предложением расширить РПЛ выступил президент ЦСКА Евгений Гинер на заседании исполкома Российского футбольного союза в мае.
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