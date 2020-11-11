Три футболиста сборной России сдали сомнительные тесты на COVID-19
Три игрока сборной России по футболу сдали сомнительный тест на коронавирус. В пресс-службе национальной команды уточнили, что речь идёт об Антоне Заболотном, Александре Ерохине и Данииле Лесовом.
В сообщении говорится, что всего футболисты сдали пять анализов - три до и два после тестов определенной УЕФА лабораторией. Все они были отрицательными.
В сборной отметили, что у Заболотного, Ерохина и Лесового нет симптомов болезни. К тому же один из них несколько месяцев назад уже переболел коронавирусом, уже играет и тренируется без ограничений, имеет высокий титр соответствующих антител.
В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата.
12 ноября сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Молдавии, после чего, 15 и 18 ноября, подопечных Станислава Черчесова ждут игры Лиги наций УЕФА 2020/21 против сборных Турции и Сербии, соответственно.
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