Три футболиста сборной России сдали сомнительные тесты на COVID-19

Три игрока сборной России по футболу сдали сомнительный тест на коронавирус. В пресс-службе национальной команды уточнили, что речь идёт об Антоне Заболотном, Александре Ерохине и Данииле Лесовом.

В сообщении говорится, что всего футболисты сдали пять анализов - три до и два после тестов определенной УЕФА лабораторией. Все они были отрицательными.



В сборной отметили, что у Заболотного, Ерохина и Лесового нет симптомов болезни. К тому же один из них несколько месяцев назад уже переболел коронавирусом, уже играет и тренируется без ограничений, имеет высокий титр соответствующих антител.



В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата.



12 ноября сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с национальной командой Молдавии, после чего, 15 и 18 ноября, подопечных Станислава Черчесова ждут игры Лиги наций УЕФА 2020/21 против сборных Турции и Сербии, соответственно.

