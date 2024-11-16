Футболисты сборной Косова ушли с поля во время матча Лиги наций с Румынией
Игроки сборной частично признанной республики Косово в матче Лиги наций с командой Румынии покинули поле до финального свистка.
Игра проходила накануне в Бухаресте. В компенсированное время при счете 0:0 футболисты из Косова ушли с поля в подтрибунное помещение. В это время болельщики скандировали кричалки в поддержку Сербии.
По данным румынских СМИ, перед матчем полицейские конфисковали у фанатов баннеры с надписями «Косово — это Сербия» и «Бессарабия — это Румыния».
Ранее болельщики сборных Франции и Израиля подрались на трибунах во время матча своих команд в рамках Лиги наций.
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