Футболисты сборной Косова ушли с поля во время матча Лиги наций с Румынией

Игроки сборной частично признанной республики Косово в матче Лиги наций с командой Румынии покинули поле до финального свистка.

Игра проходила накануне в Бухаресте. В компенсированное время при счете 0:0 футболисты из Косова ушли с поля в подтрибунное помещение. В это время болельщики скандировали кричалки в поддержку Сербии.

По данным румынских СМИ, перед матчем полицейские конфисковали у фанатов баннеры с надписями «Косово — это Сербия» и «Бессарабия — это Румыния».

Ранее болельщики сборных Франции и Израиля подрались на трибунах во время матча своих команд в рамках Лиги наций.

