В Париже на футбольном матче Франция-Израиль подрались болельщики
Фанаты сборных Франции и Израиля по футболу подрались на трибунах во время футбольного матча своих команд в рамках Лиги наций. Об этом сообщает RMC Sport.
Игра состоялась накануне на парижском стадионе «Стад де Франс». Матч завершился со счетом 0:0.
В первом тайме встречи группа болельщиков в цветах сборной Франции напала на фанатов израильской команды, прорвавшись на гостевой сектор. Французам противостояли около 50 израильтян. После непродолжительной потасовки стюарды и работники правопорядка смогли погасить конфликт, не дав драке перерасти в массовые беспорядки.
Ранее в Омске во время игры хоккейных клубов «Авангард» и «Автомобилист» подрались форварды команд Игорь Мартынов и Кертис Волк, обоих спортсменов удалили за грубость на две минуты, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru