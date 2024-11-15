В Париже на футбольном матче Франция-Израиль подрались болельщики

Фанаты сборных Франции и Израиля по футболу подрались на трибунах во время футбольного матча своих команд в рамках Лиги наций. Об этом сообщает RMC Sport.

Игра состоялась накануне на парижском стадионе «Стад де Франс». Матч завершился со счетом 0:0.

В первом тайме встречи группа болельщиков в цветах сборной Франции напала на фанатов израильской команды, прорвавшись на гостевой сектор. Французам противостояли около 50 израильтян. После непродолжительной потасовки стюарды и работники правопорядка смогли погасить конфликт, не дав драке перерасти в массовые беспорядки.

Ранее в Омске во время игры хоккейных клубов «Авангард» и «Автомобилист» подрались форварды команд Игорь Мартынов и Кертис Волк, обоих спортсменов удалили за грубость на две минуты, напоминает Ura.ru.

