Футболисту «Фиорентины» разбили голову в финале Лиги конференций

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Кристиано Бираги получил травму в финале Лиги конференций УЕФА с английским «Вест Хэмом».

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Инцидент произошел на 33-й минуте. Капитан итальянского клуба собирался выполнить угловой удар, когда ему в голову попал посторонний предмет, брошенный английским болельщиком.

Бираги получил травму головы. Игру приостановили на несколько минут.

Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что переходит в американский клуб «Интер Майами». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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