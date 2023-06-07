Футболисту «Фиорентины» разбили голову в финале Лиги конференций
Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Кристиано Бираги получил травму в финале Лиги конференций УЕФА с английским «Вест Хэмом».
Инцидент произошел на 33-й минуте. Капитан итальянского клуба собирался выполнить угловой удар, когда ему в голову попал посторонний предмет, брошенный английским болельщиком.
Бираги получил травму головы. Игру приостановили на несколько минут.
Аргентинский нападающий Лионель Месси подтвердил, что переходит в американский клуб «Интер Майами». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru