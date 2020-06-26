Футболистам «Оренбурга» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Матч российской футбольной премьер-лиги между командами «Оренбург» и «Краснодар», намеченный на 27 июня, не состоится из-за случаев заражения коронавирусом COVID-19 в оренбургском клубе. Об этом сегодня заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.
«Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба, КДК РФС вынесет решение по неявке», - приводится его заявление на сайте лиги.
Ранее стало известно, что в «Оренбурге» коронавирус выявлен у шести игроков и двух сотрудников клуба, причём уже после возвращения с игры против «Локомотива» в Москве. Вся команда отправилась на изоляцию, оставалось два варианта — сыграть молодёжным составом или согласиться на техническое поражение со счётом 0:3.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сказал журналистам «Спорт Экспресса», что игроки только сдали тесты и ещё не получили их результаты, и играть молодёжным составом нет смысла.
«Это нецелесообразно таким образом подрывать российский футбол», - сказал он, напомнив о матче «Ростов»- «Сочи», который ростовчане провели молодёжным составом и проиграли 1:10.
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