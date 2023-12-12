Футболиста ЦСКА Файзуллаева номинировали на звание лучшего молодого игрока мира
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Аббосбек Файзуллаев стал претендентом на звание лучшего молодого игрока мира в 2023 году.
Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS), на награду номинируются игроки, которые родились после 1 января 2003 года.
Кроме узбекского футболиста ЦСКА за приз будут бороться Джуд Беллингем из мадридского «Реала», игрок «Баварии» Джамал Мусиала, представители «Барселоны» Гави, Ламин Ямал и Алехандро Бальде, а также Флориан Вирц («Байер»), Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») и другие.
Отмечается, что победителя будет определять международное жюри, в состав которого входят журналисты и футбольные эксперты из 120 стран мира. Имя лучшего молодого игрока мира 2023 года станет известно в конце января 2024 года.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена футболистов, претендующих на награду лучшему голкиперу 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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