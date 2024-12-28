Футболист Живоглядов заявил о невозможности прожить на 100 тысяч в месяц

По его словам, прожить на 100 тысяч рублей в месяц реально, только если никуда не выходить из дома.



Живоглядов уточнил, что у него трое детей, все ходят в секции, кружки, вдобавок ещё жена тратит деньги — жизнь на эту сумму представить трудно. Однако он отметил, что его расходы не превышают миллион рублей в месяц.

Ранее стало известно, что бывшего игрока сборной России по футболу, полузащитника «Химок» Дениса Глушакова могут лишить водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

