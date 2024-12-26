СМИ: Футболист Джикия стал рекордсменом 2024 года по нарушениям ПДД
Наибольшее количество штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) среди спортсменов в 2024 году получил выступающий за ФК «Химки» Георгий Джикия. Соответствующий рейтинг составил портал «Постньюс».
По данным издания, на счету футболиста 652 штрафа за нарушения ПДД. Второе место по данному показателю занял фигурист Илья Авербух (409 штрафов). ТОП-3 замкнул игрок петербургского «Зенита» Александр Соболев (264 штрафа).
Также в десятку вошли футболисты Артём Дзюба (258 штрафов) и Дмитрий Баринов (216 штрафов), фигуристка Алина Загитова (210 штрафов), гимнаст Никита Нагорный (202 штрафа), хоккеист Илья Ковальчук (181 штраф), футболист Рифат Жемалетдинов (176 штрафов) и хоккеист Сергей Толчинский (165 штрафов).
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2025 года в России вырастут штрафы за ряд нарушений ПДД, сообщает RT.
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