СМИ: Футболист Джикия стал рекордсменом 2024 года по нарушениям ПДД

Наибольшее количество штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) среди спортсменов в 2024 году получил выступающий за ФК «Химки» Георгий Джикия. Соответствующий рейтинг составил портал «Постньюс».

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По данным издания, на счету футболиста 652 штрафа за нарушения ПДД. Второе место по данному показателю занял фигурист Илья Авербух (409 штрафов). ТОП-3 замкнул игрок петербургского «Зенита» Александр Соболев (264 штрафа).

Также в десятку вошли футболисты Артём Дзюба (258 штрафов) и Дмитрий Баринов (216 штрафов), фигуристка Алина Загитова (210 штрафов), гимнаст Никита Нагорный (202 штрафа), хоккеист Илья Ковальчук (181 штраф), футболист Рифат Жемалетдинов (176 штрафов) и хоккеист Сергей Толчинский (165 штрафов).

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2025 года в России вырастут штрафы за ряд нарушений ПДД, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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