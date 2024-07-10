Футболист Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии

Как пишет BILD, последним матчем 34-летнего спортсмена стала игра против сборной Испании в четвертьфинале Евро-2024, который сборная Германии проиграла со счётом 1:2. Отмечается, что для Мюллера это была 131-я игра в составе национальной команды. При этом до лета 2025 года он продолжит играть за «Баварию».

За свою карьеру нападающий 12 раз становился чемпионом Германии, а также шесть раз выигрывал Кубок страны. Также на его счету две выигранных Лиги чемпионов.

В составе сборной Германии Мюллер выиграл чемпионат мира 2014 года, а также занял третье место на мундиале 2010 года. Кроме того, он бронзовый призёр чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что нынешнее континентальное первенство станет последним чемпионатом Европы в его спортивной карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

