Футболист Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии
Томас Мюллер, который является самым титулованным немецким футболистом в истории, объявил о завершении карьеры в сборной Германии. Об этом 10 июля сообщило издание Bild.
Как пишет BILD, последним матчем 34-летнего спортсмена стала игра против сборной Испании в четвертьфинале Евро-2024, который сборная Германии проиграла со счётом 1:2. Отмечается, что для Мюллера это была 131-я игра в составе национальной команды. При этом до лета 2025 года он продолжит играть за «Баварию».
За свою карьеру нападающий 12 раз становился чемпионом Германии, а также шесть раз выигрывал Кубок страны. Также на его счету две выигранных Лиги чемпионов.
В составе сборной Германии Мюллер выиграл чемпионат мира 2014 года, а также занял третье место на мундиале 2010 года. Кроме того, он бронзовый призёр чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
Ранее капитан сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что нынешнее континентальное первенство станет последним чемпионатом Европы в его спортивной карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- НАТО создаст хабы в Восточной Европе для ускорения поставок оружия на Украину
- Путин: Много зарубежных театральных коллективов приезжают летом в Россию
- Семью комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
- Футболист Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии
- Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году
- СМИ: Блогер Лерчек официально развелась с мужем
- Матвиенко: В очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны
- Издание «The Moscow Times» признали в РФ нежелательной организацией
- Christie’s выставил на торги рукопись «Истории лейтенанта Ергунова» Тургенева
- Проректора БФУ Мялкину арестовали за пособничество в растрате 18 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru