Футболист сборной России заразился коронавирусом

«У Дениса положительный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно», - сказал он.



Ранее о заражении российского футболиста сообщил главный тренер «Валенсии» Хави Гарсиа. Других заболевших в испанском клубе нет.



Черышев стал первым футболистом сборной, у которого подтвердился коронавирус, однако сомнительные тесты сдавали многие игроки национальной команды.

