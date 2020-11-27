Футболист сборной России заразился коронавирусом

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев заразился коронавирусом, заявил агент футболиста Хинес Карвахаль.

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«У Дениса положительный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно», - сказал он.

Ранее о заражении российского футболиста сообщил главный тренер «Валенсии» Хави Гарсиа. Других заболевших в испанском клубе нет.

Черышев стал первым футболистом сборной, у которого подтвердился коронавирус, однако сомнительные тесты сдавали многие игроки национальной команды.

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