Футболист сборной России заразился коронавирусом
27 ноября 202020:44
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев заразился коронавирусом, заявил агент футболиста Хинес Карвахаль.
«У Дениса положительный тест, но нет никаких симптомов, и это прекрасно», - сказал он.
Ранее о заражении российского футболиста сообщил главный тренер «Валенсии» Хави Гарсиа. Других заболевших в испанском клубе нет.
Черышев стал первым футболистом сборной, у которого подтвердился коронавирус, однако сомнительные тесты сдавали многие игроки национальной команды.
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27 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru