Футболист сборной России отреагировал на грубость Черчесова

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев отреагировал на слова главного тренера национальной команды Станислава Чечесова.

Оздоев заявил, что тренер имеет полное право на критику как в личных беседах, так и в публичном пространстве.

«Физрук, а не тренер». ЦСКА ответил на оскорбления Черчесова

«Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе», — отметил спортсмен.

Он добавил, что сборная России под руководством «квалифицированного тренерского штаба» будет готовиться к отбору на чемпионат мира 2022 года и финальной стадии чемпионата Европы-2020.

Ранее наставник дал интервью телеканалу «Матч ТВ», во время которого раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова и братьев Миранчуков, один из которых играет в итальянской «Аталанте». Кроме того, тренер позволял себе фривольное отношение к журналистам и матерные выражение во время рекламы.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // Фотобанк Sport24
ТЕГИ:Сборная России По ФутболуСтанислав Черчесов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры