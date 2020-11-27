Футболист сборной России отреагировал на грубость Черчесова

«Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе», — отметил спортсмен.



Он добавил, что сборная России под руководством «квалифицированного тренерского штаба» будет готовиться к отбору на чемпионат мира 2022 года и финальной стадии чемпионата Европы-2020.



Ранее наставник дал интервью телеканалу «Матч ТВ», во время которого раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова и братьев Миранчуков, один из которых играет в итальянской «Аталанте». Кроме того, тренер позволял себе фривольное отношение к журналистам и матерные выражение во время рекламы.

