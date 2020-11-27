Футболист сборной РФ Миранчук заразился COVID-19
27 ноября 202020:59
Футболист сборной России и итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Аталанты».
По данным агентства, футболиста изолировали, игроки клуба проходят тестирование на инфекцию.
Ранее в пятницу стало известно о положительном результате теста у другого игрока сборной России Дениса Черышева. Отмечалось, что у спортсмена не наблюдается никаких симптомов заболевания.
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27 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru