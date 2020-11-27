Футболист сборной РФ Миранчук заразился COVID-19

Футболист сборной России и итальянского клуба «Аталанта» Алексей Миранчук получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Аталанты».

По данным агентства, футболиста изолировали, игроки клуба проходят тестирование на инфекцию.

Ранее в пятницу стало известно о положительном результате теста у другого игрока сборной России Дениса Черышева. Отмечалось, что у спортсмена не наблюдается никаких симптомов заболевания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусФутболист
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