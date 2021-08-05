Месси покинул «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покинул команду. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Как отмечается, несмотря на то, что клуб и игрок достигли соглашения, а также на «явное намерение обеих сторон», Месси и «Барселона» не подписали новый контракт из-за финансовых и структурных правил чемпионата Испании.
«Обе стороны глубоко сожалеют о том, что пожелания игрока и клуба в конечном итоге не будут выполнены. ФК "Барселона" от всей души выражает свою благодарность игроку за его вклад в развитие клуба и желает ему всего наилучшего в его личной и профессиональной жизни», — подчеркнули в пресс-службе.
Аргентинский нападающий дебютировал в составе «Барселоны» в октябре 2004 года и выступал за каталонскую команду всю свою профессиональную карьеру.
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