Фигуранты дела о «зубах дракона» в Белгородской области попросились на фронт

Судья Оксана Горюнова ему отказала. По ее словам, это относится к компетенции Минобороны России. Аналогичное ходатайство заявил другой фигурант — бизнесмен Константин Зимин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве и растрате. Он указал, что в октябре 2025 года заключил контракт с Минобороны, однако, следствие тогда не прекратило уголовное преследование.

Горюнова отказала и ему, отметив, что из военного ведомства в суд не поступило сведений, подтверждающих заключение контракта и наличие оснований для прекращения уголовного преследования и изменения меры пресечения. Однако согласилась направить в Минобороны запрос, чтобы проверить доводы подсудимого.

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