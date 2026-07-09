Фигуранты дела о «зубах дракона» в Белгородской области попросились на фронт
Экс-начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, обвиняемый в получении многомиллионных взяток, хищении более 1,8 млрд руб. при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной и злоупотреблении должностными полномочиями, попросил отправить его в зхону проведения специальной военной операции, сообщает РБК.
Судья Оксана Горюнова ему отказала. По ее словам, это относится к компетенции Минобороны России. Аналогичное ходатайство заявил другой фигурант — бизнесмен Константин Зимин, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве и растрате. Он указал, что в октябре 2025 года заключил контракт с Минобороны, однако, следствие тогда не прекратило уголовное преследование.
Горюнова отказала и ему, отметив, что из военного ведомства в суд не поступило сведений, подтверждающих заключение контракта и наличие оснований для прекращения уголовного преследования и изменения меры пресечения. Однако согласилась направить в Минобороны запрос, чтобы проверить доводы подсудимого.
Хищения при строительстве «зубов дракона» в Белгородской области оцениваются в 1,8 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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