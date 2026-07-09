Промышленный объект загорелся после атаки беспилотников в Ставрополье
В результате атаки БПЛА ночью 9 июля в Ставропольском крае начался пожар на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.
Отмечается, что к 6:50 пожар усилился. Огонь распространился до резервуаров с горючими материалами.
В качестве мер предосторожности жителей близлежащей улицы эвакуировали в безопасное место. Также организованы пункты временного размещения.
Ранее стало известно, что в Тверской области в результате отражения беспилотной атаки загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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