Промышленный объект загорелся после атаки беспилотников в Ставрополье

В результате атаки БПЛА ночью 9 июля в Ставропольском крае начался пожар на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Отмечается, что к 6:50 пожар усилился. Огонь распространился до резервуаров с горючими материалами.

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В качестве мер предосторожности жителей близлежащей улицы эвакуировали в безопасное место. Также организованы пункты временного размещения.

Ранее стало известно, что в Тверской области в результате отражения беспилотной атаки загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Беспилотники

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