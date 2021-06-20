Футболист Роналду установил рекорд чемпионатов Европы
Капитан португальской сборной по футболу Криштиану Роналду установил рекорд чемпионатов Европы, сообщает «Чемпионат.com».
Нападающий стал первым футболистом в истории турнира, забившим по три гола на трех разных Евро. Так, спортсмен по три раза забивал на континентальных первенствах в 2012, 2016 и 2021 годах.
Накануне Роналду отличился третьим голом в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Германии. Впервые в карьере форвард поразил ворота немецкой сборной, против футболистов национальной команды Германии он провел пятый матч.
Напомним, Роналду установил уникальное достижение в Instagram: футболист стал первым в мире человеком с 300 миллионами подписчиков в соцсети.
По данным портала B/R Football, за спортсменом в рейтинге самых популярных аккаунтов следуют актер Дуэйн «Скала» Джонсон с 246 млн фолловеров и певица Ариана Гранде, у которой 244 млн подписчиков.
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