Футболист Роналду установил рекорд чемпионатов Европы

Нападающий стал первым футболистом в истории турнира, забившим по три гола на трех разных Евро. Так, спортсмен по три раза забивал на континентальных первенствах в 2012, 2016 и 2021 годах.

Накануне Роналду отличился третьим голом в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Германии. Впервые в карьере форвард поразил ворота немецкой сборной, против футболистов национальной команды Германии он провел пятый матч.

Напомним, Роналду установил уникальное достижение в Instagram: футболист стал первым в мире человеком с 300 миллионами подписчиков в соцсети.

По данным портала B/R Football, за спортсменом в рейтинге самых популярных аккаунтов следуют актер Дуэйн «Скала» Джонсон с 246 млн фолловеров и певица Ариана Гранде, у которой 244 млн подписчиков.

