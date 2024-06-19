Футболист Паршивлюк завершил карьеру и стал тренером «Динамо»
19 июня 202413:05
Защитник футбольного клуба «Динамо» Сергей Паршивлюк завершил карьеру и вошел в тренерский штаб московской команды. Об этом сообщил журналист Иван Карпов со ссылкой на пресс-службу «Динамо».
«Сергей Викторович завершил игровую карьеру и в новом сезоне войдет в тренерский штаб Марцела Лички», — сообщили в клубе.
Паршивлюку 35 лет, футболист выступал за «бело-голубых» с 2019 года.
Ранее о грядущем завершении карьеры заявил игрок «Реала» Тони Кроос. По словам футболиста, он покинет клуб в конце сезона и перестанет выходить на поле.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru