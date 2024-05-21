Футболист Кроос покинет ФК «Реал» в конце сезона

Немецкий футболист Тони Кроос сообщил, что покинет футбольный клуб «Реал» в конце сезона.

«Реал» вышел в финал Лиги чемпионов

Кроос завершит карьеру футболиста после ухода из «Реала».

Кроос пять раз выигрывал Лигу чемпионов (четыре раза с «Реалом», один - с «Баварией»). В составе сборной Германии он становился чемпионом мира в 2014 году.

Первого июня «Реал» Крооса сыграет с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов.

Ранее футбольный клуб «Бразильенсе» в перерыве матча против «Реала Бразилии» уволил главного тренера Пауло Роберто Сантоса, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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