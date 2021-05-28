Футболист Кокорин оказался в больнице

Ранее футболист выложил в свой профиль в Instagram фотографию из больничной палаты. По данным источника агентства, спортсмен намерен исправить носовую перегородку.

Кокорин покинул московский ФК "Спартак" и перешел в "Фиорентину" в январе этого года. В прошедшем сезоне 30-летний россиянин не отличился в матчах чемпионата Италии. Кокорин участвовал в четырех встречах турнира.