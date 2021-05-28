Футболист Кокорин оказался в больнице

Нападающий итальянской "Фиорентины" россиянин Александр Кокорин оказался в больнице для проведения плановой операции. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее футболист выложил в свой профиль в Instagram фотографию из больничной палаты. По данным источника агентства, спортсмен намерен исправить носовую перегородку.

Кокорин покинул московский ФК "Спартак" и перешел в "Фиорентину" в январе этого года. В прошедшем сезоне 30-летний россиянин не отличился в матчах чемпионата Италии. Кокорин участвовал в четырех встречах турнира.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БольницаФутболКокорин
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