Футболист Кокорин оказался в больнице
Нападающий итальянской "Фиорентины" россиянин Александр Кокорин оказался в больнице для проведения плановой операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее футболист выложил в свой профиль в Instagram фотографию из больничной палаты. По данным источника агентства, спортсмен намерен исправить носовую перегородку.
Кокорин покинул московский ФК "Спартак" и перешел в "Фиорентину" в январе этого года. В прошедшем сезоне 30-летний россиянин не отличился в матчах чемпионата Италии. Кокорин участвовал в четырех встречах турнира.
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