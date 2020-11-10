Футболист из мадридского «Атлетико» может перейти в «Зенит» в 2021 году
Полузащитник мадридского ФК "Атлетико", а также член сборной Мексики Эктор Эррера может перейти в состав "Зенита". Об этом сообщает Свободная пресса со ссылкой на испанскую спортивную газету Mundo Deportivo.
По данным издания, Эррера может продолжить свою карьеру в России. Петербургский футбольный клуб уже проявлял интерес к мексиканскому футболисту во время летнего трансферного окна, однако тогда, по данным издания, переход не совершился.
"Зенит" вновь отправит полузащитнику предложение в январе 2021 года. По данным испанского источника, стоимость перехода Эрреры из "Атлетико" составляет 8 миллионов евро.
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