Артема Дзюбу не вызывают на ноябрьский сбор команды России по футболу
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах, его не вызовут в расположение национальной команды, заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Его комментарий распространила пресс-служба российской сборной по футболу.
Решение принято из-за интимного видео человека, похожего на Дзюбу, оказавшегося в Сети. Из-за этого футболист закрыл свой аккаунт в Instagram.
«Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», - заявил Черчесов.
Он также отметил, что скандал не имеет отношения к сборной «со спортивной точки зрения», поэтому в руководстве команды не видят необходимости давать развернутые комментарии по ситуации.
Капитану российской сборной по футболу Артему Дзюбе 32 года. На его счету в составе национальной сборной 47 матчей и 26 голов. Это второй результат в истории. Также он является капитаном петербургского «Зенита». В этом году Дзюба участвовал в 15 матчах и забил семь голов.
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