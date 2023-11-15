Футболист «Динамо» Федор Смолов впервые стал отцом
15 ноября 202318:50
Экс-игрок сборной России по футболу, нападающий столичного «Динамо» Фёдор Смолов стал отцом. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
В сообщении говорится, что супруга футболиста, модель и ди-джей Карина Истомина, родила девочку. Как родители назвали малышку не уточняется.
«Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорождённой», - заявили в «Динамо».
Ранее американская теннисистка Серена Уильямс второй раз стала мамой. Спортсменка родила девочку, которую назвали Адира Ривер Оганян, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru