Футболист «Динамо» Федор Смолов впервые стал отцом

В сообщении говорится, что супруга футболиста, модель и ди-джей Карина Истомина, родила девочку. Как родители назвали малышку не уточняется.

«Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорождённой», - заявили в «Динамо».

Ранее американская теннисистка Серена Уильямс второй раз стала мамой. Спортсменка родила девочку, которую назвали Адира Ривер Оганян, сообщает RT.

