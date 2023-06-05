Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на блогере Карине Истоминой

Футболист опубликовал фото избранницы с обручальным кольцом на пальце. Девушка выложила снимок, где обручальные кольца видны у обоих супругов.

Об отношениях Смолова и Истоминой стало известно в марте. Для 33-летнего футболиста это первый официальный брак.

В апреле главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль расписался со своей невестой Алехандрой в Москве, передает «Радиоточка НСН».

