Нападающий «Динамо» Федор Смолов женился на блогере Карине Истоминой
5 июня 202319:43
Форвард столичного «Динамо» Федор Смолов сыграл свадьбу с блогером и диджеем Кариной Истоминой.
Футболист опубликовал фото избранницы с обручальным кольцом на пальце. Девушка выложила снимок, где обручальные кольца видны у обоих супругов.
Об отношениях Смолова и Истоминой стало известно в марте. Для 33-летнего футболиста это первый официальный брак.
В апреле главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль расписался со своей невестой Алехандрой в Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru