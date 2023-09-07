Футболист Александр Рязанцев завершил спортивную карьеру
Трехкратный чемпион России по футболу Александр Рязанцев завершил спортивную карьеру в возрасте 37 лет, сообщает пресс-служба РПЛ.
Два золота национального футбольного первенства России он выиграл в составе казанского «Рубина», чьи цвета он защищал с 2006 по 2013 год. В составе «Зенита» из Санкт-Петербурга Рязанцев выиграл своё третье золото. Последний командой российского полузащитника стало московское «Торпедо».
Кроме того, он провел пять матчей за сборную России.
Ранее стало известно, что фигуристка Дарья Усачева завершила карьеру в 17 лет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru