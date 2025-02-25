Футбол сохранил звание самого популярного вида спорта в России

Согласно результатам опроса, за последние полгода смотрели трансляции футбольных матчей, либо читали статьи о футболе 40% интересующихся спортом россиян.

Хоккей и фигурное катание набрали по 27% и заняли в списке второе и третье места, соответственно. Далее в рейтинге расположились фитнес и бег (23%), плавание (18%), бокс и танцы (по 17%), биатлон и гимнастика (по 14%), а также лыжные гонки (11%).

Отмечается, что в онлайн-опросе приняли участие 3 008 россиян в возрасте от 12 до 64 лет, 72% из которых заявили, что либо являются фанатами футбола, либо так или иначе им интересуются. Хотя бы раз в неделю в футбол играет каждый десятый опрошенный.

Ранее в РФС заявили, что в марте и июне 2025 года национальная сборная России проведет матчи с командами Замбии, Нигерии и Белоруссии, сообщает RT.

