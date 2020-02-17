Экс-глава Союза биатлонистов осудил перепалку чемпионки Резцовой с Фуркадом
Российской спортсменке Анфисе Резцовой не следовало вступать в словесный спор с биатлонистами Франции и Норвегии, не обладая фактами, заявил в эфире НСН Экс-глава Союза биатлонистов России.
Советская и российская спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова (на фото) заподозрила, что за победами француза Мартена Фуркада и норвежских биатлонистов стоит медицинская поддержка. Об этом Резцова несколько дней назад заявила в интервью «Советскому спорту». Она упомянула, в частности, норвежскую биатлонистку Тириль Экхофф: «Все пять этапов она прёт, как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи».
Несмотря на то, что Резцова оговорилась об отсутствии доказательств, упомянутые спортсмены резко отреагировали на этот выпад. Фуркад в ответ предположил, что у Резцовой начался «старческий маразм», а Экхофф высказалась почти нецензурно.
Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов в эфире НСН раскритиковал спортсменов за подобный заочный спор, не опирающийся на факты.
«Для того, чтобы кого-то в чём-то обвинять, надо либо иметь на руках вердикт, вынесенный конкретно службами, которые призваны отвечать за это, либо, мягко говоря, уподобиться известной формуле: не сказанное не приносит неприятностей. В конечном итоге, сами того не осознавая в отдельных случаях, мы создаём прецеденты на ровном месте. Спрашивается, зачем было вступать в словесную перепалку той же Анфисе Резцовой и Фуркаду? И та, и другая сторона не вызывают уважения. Одна сказала, второй ответил, СМИ это подхватывают, и начинаем раздувать скандал на ровном месте», - высказался он.
Кравцов отметил, что подобные разговоры возможны только при наличии доказательств, а без них «не стоит даже об этом говорить».
«Ко всем вещам подобного рода надо подходить взвешенно, а не заниматься перепалкой. Пока это словесная перепалка, и в неё, что самое страшное, втягиваются действующие спортсмены, не те, которые великие и стали заслуженными – их заслуги никто не умаляет, а действующие спортсмены», - добавил Кравцов, очевидно, имея в виду в том числе ответивших Кравцовой иностранных биатлонистов.
Позднее Кравцова в интервью «Комсомольской правде» заявила, что Фуркаду, вероятно, не точно перевели её слова, и он не до конца её понял: она не обвиняла его в допинге. Она добавила, что не боится возможного иска со стороны Фуркада.
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