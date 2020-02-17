Экс-глава Союза биатлонистов осудил перепалку чемпионки Резцовой с Фуркадом

Несмотря на то, что Резцова оговорилась об отсутствии доказательств, упомянутые спортсмены резко отреагировали на этот выпад. Фуркад в ответ предположил, что у Резцовой начался «старческий маразм», а Экхофф высказалась почти нецензурно.

Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов в эфире НСН раскритиковал спортсменов за подобный заочный спор, не опирающийся на факты.

«Для того, чтобы кого-то в чём-то обвинять, надо либо иметь на руках вердикт, вынесенный конкретно службами, которые призваны отвечать за это, либо, мягко говоря, уподобиться известной формуле: не сказанное не приносит неприятностей. В конечном итоге, сами того не осознавая в отдельных случаях, мы создаём прецеденты на ровном месте. Спрашивается, зачем было вступать в словесную перепалку той же Анфисе Резцовой и Фуркаду? И та, и другая сторона не вызывают уважения. Одна сказала, второй ответил, СМИ это подхватывают, и начинаем раздувать скандал на ровном месте», - высказался он.

Кравцов отметил, что подобные разговоры возможны только при наличии доказательств, а без них «не стоит даже об этом говорить».

«Ко всем вещам подобного рода надо подходить взвешенно, а не заниматься перепалкой. Пока это словесная перепалка, и в неё, что самое страшное, втягиваются действующие спортсмены, не те, которые великие и стали заслуженными – их заслуги никто не умаляет, а действующие спортсмены», - добавил Кравцов, очевидно, имея в виду в том числе ответивших Кравцовой иностранных биатлонистов.

Позднее Кравцова в интервью «Комсомольской правде» заявила, что Фуркаду, вероятно, не точно перевели её слова, и он не до конца её понял: она не обвиняла его в допинге. Она добавила, что не боится возможного иска со стороны Фуркада.

