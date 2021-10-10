Фьюри раскрыл подробности грубого разговора с Уайлдером после нокаута

«Деонтей сказал, что не хочет проявлять никакого уважения или спортивную солидарность. Меня это очень удивило. Я ответил ему: «Окей, ты идиот, который не умеет уступать достойно. Обиженный неудачник», — цитирует Фьюри The Athletic.

Британец нокаутировал американского бойца в 11-м раунде. Бой состоялся на стадионе «Ти-Мобайл» в Лас-Вегасе, напоминает RT.

Фьюри подтвердил титул чемпиона мира по версии WBC.

Фьюри победил в 31 бою из 32 с одной ничьей. На счету Уайлдера 45 поединков: 41 победа, одна ничья и два поражения.

