Тайсон Фьюри снова стал чемпионом

23 февраля 202010:05

Британский боец Тайсон Фьюри в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером победил соперника и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), пишет Газета.ru.

Сообщается, что бой закончился в седьмом раунде, досрочно – команда Уайлдера выбросила на ринг полотенце.

В первый бой между Фьюри и Уайлдером завершился ничьей.

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Отмечается, что поражение от британского бойца стало для представителя США Уайлдера первым за всю профессиональную карьеру.

Напомним, 31-летний Фьюри в 31 бое имеет на своем счету 30 побед и 1 ничью. Таким образом, в отличие от Уайлдера, Фьюри еще ни разу не проигрывал, отмечает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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