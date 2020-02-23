Тайсон Фьюри снова стал чемпионом

Британский боец Тайсон Фьюри в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером победил соперника и отобрал у него пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), пишет Газета.ru.

Сообщается, что бой закончился в седьмом раунде, досрочно – команда Уайлдера выбросила на ринг полотенце.

В первый бой между Фьюри и Уайлдером завершился ничьей.