Футболисты из Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками на Кубке Америки
Игроки сборной Уругвая по футболу подрались с болельщиками сборной Колумбии после полуфинальной игры Кубка Америки. Об этом пишет Marca.
Матч между двумя национальными командами состоялся накануне в городе Шарлотт в американском штате Северная Каролина, колумбийцы обыграли соперников со счетом 1:0.
По данным газеты, после игры уругвайские игроки подошли к трибунам, чтобы поприветствовать болельщиков, при этом фанаты сборной Колумбии бросали в футболистов различные предметы. После между игроками и болельщиками завязалась потасовка, ее участников разнимала полиция.
Ранее перед полуфинальной игрой чемпионата Европы по футболу в Германии фанаты сборной Нидерландов подрались с болельщиками сборной Англии, напоминает Ura.ru. В результате пострадали пять человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Футболисты из Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками на Кубке Америки
- СМИ: Минфин предложил разрешить торги цифровой валютой для ряда инвесторов
- Блогеров с аудиторией более тысячи человек могут обязать сообщить о себе в РКН
- СМИ: Орбан встретится с Трампом в США
- Над четырьмя регионами России уничтожили пять украинских БПЛА
- Сбит летевший на Москву беспилотник
- «Путин мой друг»: В Латвии осудили активистку
- Гладков: В результате атаки частично обесточены Грайворон и два села
- СМИ: В России могут запретить курение на остановках и у магазинов
- Причиной гибели 13 горняков в Амурской области стало обводнение шахты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru