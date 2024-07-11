Футболисты из Уругвая подрались с колумбийскими болельщиками на Кубке Америки

Игроки сборной Уругвая по футболу подрались с болельщиками сборной Колумбии после полуфинальной игры Кубка Америки. Об этом пишет Marca.

Матч между двумя национальными командами состоялся накануне в городе Шарлотт в американском штате Северная Каролина, колумбийцы обыграли соперников со счетом 1:0.

По данным газеты, после игры уругвайские игроки подошли к трибунам, чтобы поприветствовать болельщиков, при этом фанаты сборной Колумбии бросали в футболистов различные предметы. После между игроками и болельщиками завязалась потасовка, ее участников разнимала полиция.

Ранее перед полуфинальной игрой чемпионата Европы по футболу в Германии фанаты сборной Нидерландов подрались с болельщиками сборной Англии, напоминает Ura.ru. В результате пострадали пять человек.

