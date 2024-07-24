Французские Альпы выбрали в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года
Французские Альпы выбрали в качестве столицы зимней Олимпиады 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
В сообщении говорится, что кандидатура Французских Альп была поддержана участниками сессии МОК в ходе голосования. Теперь комитету необходимо получить подтверждение от властей регионов Эвиан, Рона-Альпы и Прованс-Альпы.
Согласно установленным правилам, теперь МОК должен до 31 декабря 2024 года получить от французских властей гарантии проведения Олимпийских игр, а также заключить с указанными регионами договор об организации соревнований. Глава комиссии по Играм-2030 Карл Штосс указал, что финансовые гарантии пока подтвердили только два из них.
«Мы верим в будущее наших гор. Я подтверждаю наши обязательства — и мои лично, и всей нации»,— заявил присутствовавший на сессии МОК президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее во Франции некоторым журналистам из России отказали в праве освещать Олимпийские игры 2024 года в Париже, сообщает Telegram-канал Радиоточка НСН».
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