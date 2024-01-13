Француз Сяо Хим Фа стал двукратным чемпионом Европы по фигурному катанию
Спортсмен из Франции Адам Сяо Хим Фа выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходит в Каунасе.
По итогам двух программ 22-летний фигурист набрал 276,17 балла, Сяо Хим Фа получил 94,13 балла за короткую программу и 182,04 за произвольную.
Второе место на турнире занял эстонец Александр Селевко (256,99), третье — итальянский фигурист Маттео Риццо (250,87).
Сяо Хим Фа одержал победу на чемпионате Европы второй раз подряд. До этого спортсмен дважды стал чемпионом Франции (в 2023-м и 2024-м), а также победил в Гран-при Франции (в 2022 и 2023 годах) и Китая (в 2023-м).
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