Француз Сяо Хим Фа стал двукратным чемпионом Европы по фигурному катанию

По итогам двух программ 22-летний фигурист набрал 276,17 балла, Сяо Хим Фа получил 94,13 балла за короткую программу и 182,04 за произвольную.

Второе место на турнире занял эстонец Александр Селевко (256,99), третье — итальянский фигурист Маттео Риццо (250,87).

Сяо Хим Фа одержал победу на чемпионате Европы второй раз подряд. До этого спортсмен дважды стал чемпионом Франции (в 2023-м и 2024-м), а также победил в Гран-при Франции (в 2022 и 2023 годах) и Китая (в 2023-м).

