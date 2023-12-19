Фигуристка Трусова выпустила песню «Я не кукла»

Трусова записала песню вместе с лучшими подругами — фигуристками Марией Левушкиной и Софьей Самоделкиной. В июне 2023 года в честь своего 19-го дня рождения спортсменка опубликовала клип «Два крыла».

Фигуристка поблагодарила за работу продюсера Вадима Антонова за помощь в записи песни. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Трусова уже не станет олимпийской чемпионкой. По ее словам, фигуристка думает лишь о заработке денег и не стремится к новым спортивным достижениям, передает «Радиоточка НСН».

