Фигуристка Трусова выпустила песню «Я не кукла»
Серебряная призерка Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова выпустила песню под названием «Я не кукла».
Трусова записала песню вместе с лучшими подругами — фигуристками Марией Левушкиной и Софьей Самоделкиной. В июне 2023 года в честь своего 19-го дня рождения спортсменка опубликовала клип «Два крыла».
Фигуристка поблагодарила за работу продюсера Вадима Антонова за помощь в записи песни. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Трусова уже не станет олимпийской чемпионкой. По ее словам, фигуристка думает лишь о заработке денег и не стремится к новым спортивным достижениям, передает «Радиоточка НСН».
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