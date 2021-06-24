Франция и Португалия вышли в плей-офф Евро-2020

Сборные Португалии и Франции вничью завершили матч заключительного тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020. Обе сборные вышли в 1/8 финала турнира.

Игра завершилась со счетом 2:2. В португальской сборной отличился Криштиану Роналду на 31-й и 60-й минуте, оба гола были забиты с пенальти. Полузащитник на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата, на его счету пять забитых мячей.

У французов отличился нападающий Карим Бензема, он оформил дубль (45+2, с пенальти; 47).



Матч проходил в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш". Португалия является действующим чемпионом Европы, а сборная Франции обладает титулом действующего чемпиона мира.

