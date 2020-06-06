Фото роскошной виллы Роналду попали в СМИ

Дом стоимостью 1,5 миллиона выходит окнами на Средиземное море. На вилле четыре спальни, пейзажный бассейн, тренажерный зал и домашний кинотеатр. Рядом находится загородный гольф-клуб. Соседом Роналду также является боец UFC Конор Макгрегор.

По данным журнала Forbes, Роналду оказался первым в истории футболистом с доходом свыше миллиарда долларов. ЗА 17-летнюю карьеру он получил 650 миллионов долларов в качестве зарплаты в различных клубах, остальные средства - от спонсорских контрактов.



