Фото роскошной виллы Роналду попали в СМИ

Фотографии роскошной виллы нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на Марбелье разместил сайт The Sun.

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Дом стоимостью 1,5 миллиона выходит окнами на Средиземное море. На вилле четыре спальни, пейзажный бассейн, тренажерный зал и домашний кинотеатр. Рядом находится загородный гольф-клуб. Соседом Роналду также является боец UFC Конор Макгрегор.

По данным журнала Forbes, Роналду оказался первым в истории футболистом с доходом свыше миллиарда долларов. ЗА 17-летнюю карьеру он получил 650 миллионов долларов в качестве зарплаты в различных клубах, остальные средства - от спонсорских контрактов.


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ФОТО: flickr.com
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