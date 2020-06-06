Фото роскошной виллы Роналду попали в СМИ
Фотографии роскошной виллы нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на Марбелье разместил сайт The Sun.
Дом стоимостью 1,5 миллиона выходит окнами на Средиземное море. На вилле четыре спальни, пейзажный бассейн, тренажерный зал и домашний кинотеатр. Рядом находится загородный гольф-клуб. Соседом Роналду также является боец UFC Конор Макгрегор.
По данным журнала Forbes, Роналду оказался первым в истории футболистом с доходом свыше миллиарда долларов. ЗА 17-летнюю карьеру он получил 650 миллионов долларов в качестве зарплаты в различных клубах, остальные средства - от спонсорских контрактов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru