«Формула 1»: Пилот Ferrari Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана
Выступающий за команду Ferrari Шарль Леклер выиграл pole-position на Гран-при Азербайджана 2023.
Главным оппонентом монегаска, который показал лучшее время в первой сессии, стал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, проехавший быстрейший круг во второй.
В финале Леклер оказался быстрее действующего чемпиона и будет стартовать в воскресной гонке с первой позиции. Ферстаппен стал в квалификации вторым, третья стартовая позиция досталась его напарнику Серхио Пересу.
Гран-при Азербайджана пройдёт 30 апреля в Баку.
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем третьего этапа - Гран-при Австралии, сообщает RT.
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