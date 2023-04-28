«Формула 1»: Пилот Ferrari Леклер выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Выступающий за команду Ferrari Шарль Леклер выиграл pole-position на Гран-при Азербайджана 2023.

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Главным оппонентом монегаска, который показал лучшее время в первой сессии, стал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, проехавший быстрейший круг во второй.

В финале Леклер оказался быстрее действующего чемпиона и будет стартовать в воскресной гонке с первой позиции. Ферстаппен стал в квалификации вторым, третья стартовая позиция досталась его напарнику Серхио Пересу.

Гран-при Азербайджана пройдёт 30 апреля в Баку.

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал победителем третьего этапа - Гран-при Австралии, сообщает RT.

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ФОТО: Алексей Филимонов
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