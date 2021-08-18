«Формула-1» отменила Гран-при Японии из-за коронавируса
Гран-при Японии в 2021 году отменили из-за пандемии. Об этом сообщает пресс-служба гоночного чемпионата «Формула-1».
«После обсуждений с промоутером и властями Японии правительство приняло решение отменить гонку в этом сезоне из-за продолжающихся сложностей пандемии в стране», — отмечается в сообщении.
«Королевские гонки» работают над деталями пересмотренного календаря, подробности будут объявлены в ближайшие недели.
Гран-при Японии должен был пройти 8-10 октября. В прошлом году японский этап «Формулы-1» так же был отменен из-за пандемии коронавируса.
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